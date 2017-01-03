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ХРИСТИАНСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
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» "Слово Божие день за днём"

(Сейчас читаем Откровение и Кн. пророка Иезекииля)

» "Христианское просвещение":
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» "Мысли о вере и Церкви":
  + М.Борг, Дж.Кроссан: Один Иисус, две родословные
  + В.Н.Кузнецова: От чего следует отказаться
  + епископ Варнава (Беляев): "всепоражающая смерть"
  + В.Н.Кузнецова: Жить достойно Божьего призвания. Единство
  + священник Яков Кротов: "Кто мой ближний?"
  + P.Н. Davids: как много нужно отдать и почему
  + свящ. Яков Кротов: все — ближние
  + Вера-доверие
РОССИЙСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
 

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

*Слово Бога есть слово Его милости. ...
И если вы меня спрашиваете: "Где слышим мы это Слово Бога?", то я могу лишь указать на Него самого,
Того, Кто дает нам это услышать, и ответить с помощью великого средоточия исповедания веры...:
Сло́ва милости Бога, в котором Он нам предстает, — на Иисуса Христа,
Сына Бога, Сына человеческого, истинного Бога и истинного человека, Эммануила, Бога с нами в этом едином.
Христианская вера есть встреча с этим "Эммануилом", встреча с Иисусом Христом и в Нём — с живым словом Бога. ...
Это встреча, предоставляющая человеку свободу слушать слово Бога.
Этот дар и эта свобода взаимосвязаны.
Дар — это дарование свободы, великой свободы, заключающей в себе все прочие свободы.
Свобода — это великий дар Бога, дар встречи с Ним.
Почему именно дар-встреча? Эта встреча... проистекает не из возможности человека и его инициативы,
не из того, что мы, люди, несем в себе способность встретить Бога, услышать Его слово.
Если бы мы полностью отдавали себе отчет в том, к чему мы способны, а к чему нет,
то не тратили бы попусту усилия на обнаружение того, что можно было бы назвать расположенностью к слову Божьему.
Без проявления с нашей стороны какой-либо возможности в дело вступает могучая возможность Бога
и делает возможным то, что мы сами по себе сделать не в состоянии.
Это дар Божий, свободный, никак нами не подготовленный,
делающий возможной для нас встречу с Ним и слушание при этом Его слова. ...
И Его же милостью является то, что наши глаза и уши отверзаются навстречу такой милости.*
(*Карл Барт*)
   
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    обновление: 3/1/17 13:12  