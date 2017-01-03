» "Христианское просвещение":

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

* Слово Бога есть слово Его милости. ...

И если вы меня спрашиваете: "Где слышим мы это Слово Бога?", то я могу лишь указать на Него самого,

Того, Кто дает нам это услышать, и ответить с помощью великого средоточия исповедания веры...:

Сло́ва милости Бога, в котором Он нам предстает, — на Иисуса Христа,

Сына Бога, Сына человеческого, истинного Бога и истинного человека, Эммануила, Бога с нами в этом едином.

Христианская вера есть встреча с этим "Эммануилом", встреча с Иисусом Христом и в Нём — с живым словом Бога. ...

Это встреча, предоставляющая человеку свободу слушать слово Бога.

Этот дар и эта свобода взаимосвязаны.

Дар — это дарование свободы, великой свободы, заключающей в себе все прочие свободы.

Свобода — это великий дар Бога, дар встречи с Ним.

Почему именно дар-встреча? Эта встреча... проистекает не из возможности человека и его инициативы,

не из того, что мы, люди, несем в себе способность встретить Бога, услышать Его слово.

Если бы мы полностью отдавали себе отчет в том, к чему мы способны, а к чему нет,

то не тратили бы попусту усилия на обнаружение того, что можно было бы назвать расположенностью к слову Божьему.

Без проявления с нашей стороны какой-либо возможности в дело вступает могучая возможность Бога

и делает возможным то, что мы сами по себе сделать не в состоянии.

Это дар Божий, свободный, никак нами не подготовленный,

делающий возможной для нас встречу с Ним и слушание при этом Его слова. ...

И Его же милостью является то, что наши глаза и уши отверзаются навстречу такой милости.*

(*Карл Барт*)