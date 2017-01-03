» "Христианское просвещение":

ЦИТАТА
НЕДЕЛИ
*Слово
Бога есть слово Его милости. ...
И
если вы меня спрашиваете: "Где слышим мы это Слово
Бога?", то я могу лишь указать на Него самого,
Того, Кто дает нам это услышать, и ответить с помощью великого
средоточия исповедания веры...:
Сло́ва милости Бога, в котором Он нам предстает,
— на Иисуса Христа,
Сына Бога, Сына человеческого, истинного Бога и истинного
человека, Эммануила, Бога с нами в этом едином.
Христианская вера есть встреча с этим "Эммануилом",
встреча с Иисусом Христом и в Нём — с живым словом Бога.
...
Это
встреча, предоставляющая человеку свободу слушать слово
Бога.
Этот дар и эта свобода взаимосвязаны.
Дар — это дарование свободы, великой свободы, заключающей
в себе все прочие свободы.
Свобода — это великий дар Бога, дар встречи с Ним.
Почему именно дар-встреча? Эта встреча... проистекает не
из возможности человека и его инициативы,
не из того, что мы, люди, несем в себе способность встретить
Бога, услышать Его слово.
Если бы мы полностью отдавали себе отчет в том, к чему мы
способны, а к чему нет,
то не тратили бы попусту усилия на обнаружение того, что
можно было бы назвать расположенностью к слову Божьему.
Без проявления с нашей стороны какой-либо возможности в
дело вступает могучая возможность Бога
и делает возможным то, что мы сами по себе сделать не в
состоянии.
Это дар Божий, свободный, никак нами не подготовленный,
делающий возможной для нас встречу с Ним и слушание при
этом Его слова. ...
И Его же милостью является то, что наши глаза и уши отверзаются
навстречу такой милости.*
(*Карл
Барт*)